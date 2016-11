Discovery Channel 13:35 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Indiana Jones Special USA 2014 Stereo 16:9 Merken "Indiana Jones" , der coolste Archäologieprofessor aller Zeiten: Die "Mythbusters" widmen sich in diesem Special einem Kultfilm aus den 80ern. Stephen Spielbergs "Jäger des verlorenen Schatzes" wurde mit vier Oscars ausgezeichnet und spielte an den Kinokassen fast 390 Millionen Dollar ein. Harrison Ford macht darin mit Hut und Peitsche Jagd auf die Bundeslade, damit diese nicht den Nazis in die Hände fällt. Doch ging bei der Flucht aus dem Tempel in der berühmten Anfangsszene, wissenschaftlich betrachtet, alles mit rechten Dingen zu? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters