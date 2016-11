Discovery Channel 09:20 bis 10:05 Dokumentation Inkasso Air - Die Flugzeug-Eintreiber USA 2010 Stereo 16:9 Merken Über 1400 Flugzeuge hat Nick Popovich in den vergangenen drei Jahrzehnten zurückgeholt - mithilfe eines weltweiten Netzwerks von Informanten, bestehend aus Mechanikern, Fahndern und Piloten. In diesem Teil der Doku-Reihe sollen die "Repo Men" eine Gulfstream G200 ausfindig machen. Der Mini-Jet wurde zuletzt in Palm Beach gesehen. Die Profis wollen unbedingt verhindern, dass die Maschine außer Landes gebracht wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airplane Repo Altersempfehlung: ab 6