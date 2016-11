Discovery Channel 07:50 bis 08:35 Dokumentation Ed Stafford - Das nackte Überleben GB 2013 Stereo 16:9 Merken Bis jetzt hat sich Ed Stafford auf der Pazifik-Insel Olorua fast nur von Kokosnüssen, Schnecken, Geckos und Krabben ernährt. Um auf sein Tagespensum von zirka 3000 Kalorien zu kommen, wird es allerdings höchste Zeit, dass der Abenteurer das gesamte Nahrungsangebot des Eilands nutzt. Die Wildziegen zum Beispiel, die auf der Insel herumstreifen, wären nach 30 Tagen Low-Fat-Diät eine super Abwechslung auf dem mageren Speisezettel. Doch wie erlegt man Ziegen am besten? Mit Pfeil und Bogen, oder mit einem Speer? Egal für welche Waffe sich der Brite entscheidet, er muss sie selber zusammenbauen - und die Insel nach brauchbaren Materialien absuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ed Stafford: Naked and Marooned

