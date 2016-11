Sky Krimi 03:20 bis 04:55 Krimi Einsatz in Hamburg: Der Tote an der Elbe D 2011 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Privatdetektiv Werner Zarkowski liegt tot in seinem Auto. An der Windschutzscheibe hinterlässt er ein Zeichen: eine liegende Acht. In seinem Büro finden Kommissarin Berlin und ihre Kollegen dessen Ehefrau, die gerade den Laptop ihres Mannes zerstört. Dort sind Sexszenen von ihr und ihrem Freund gespeichert. Sie zählt ab sofort genauso zu den Verdächtigen wie der Nachbar Zarkowskis. Denn mit dem Pornoproduzenten Rolf Bernstein lag der Detektiv ebenfalls im Clinch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aglaia Szyszkowitz (Jenny Berlin) Hannes Hellmann (Hans Wolfer) Rainer Strecker (Volker Brehm) Max Urlacher (Kai Jensen) Mario Pokatzky (Werner Zarkowski) Margrit Sartorius (Margit Zwird) Gustav-Peter Wöhler (Rolf Bernstein) Originaltitel: Einsatz in Hamburg Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Thomas Jahn, Lorenz Lau-Uhle, Sathyan Ramesh Kamera: Matthias Papenmeier Musik: Marko Meister, Robert Meister

