Sky Krimi 01:35 bis 02:30 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin 42 Kilometer in den Tod D 1998 Stereo Am Tag vor dem Berlin-Marathon erpresst ein Unbekannter die Stadt um zehn Millionen Mark. Der Gangster droht mit einem Anschlag. Auf einen Spitzenläufer wurde bereits ein Warnschss in Form einer Farbkugel abgefeuert. Charly glaubt, den Erpresser zu kennen. Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Christoph Grunert (Thorwald Fuchs) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Dietrich Hollinderbäumer (Polizeichef Dr. Koch) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jakostra) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Kai-Michael Majewski Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 12