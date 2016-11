Sky Krimi 17:40 bis 18:30 Krimiserie SOKO Stuttgart Folge: 154 Wir haben Ludmilla D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Besitzerin eines Hundesalons wird erschlagen in ihrem Geschäft aufgefunden, ein Tier ist verschwunden. Ihr Ehemann Bo Bollmann kann sich kein Tatmotiv vorstellen. Bis die SOKO auf eine Liaison zwischen dem Opfer und Bollermanns altem Schulfreund Jens Fink stößt. Der ist bald geständig. Er und Sandy hatten die Hündin des berühmten Hundemoden-Designers Daniel Karlsberg in ihre Gewalt gebracht und ein Lösegeld gefordert. Mit der Beute wollten sie sich ein neues Leben aufbauen. Der gehörnte Ehemann gibt sich ahnungslos, doch die Ermittler tippen auf Mord aus Eifersucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Benjamin Strecker (Rico Sander) Yve Burbach (Selma Kirsch) Karl Kranzkowski (Michael Kaiser) Mike Zaka Sommerfeldt (Jan Arnaud) Eva Maria Bayerwaltes (Prof. Dr. Lisa Wolter) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Daniel Anderson Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Notker Mahr Musik: Peter Gromer