A.S. sucht für japanische Investoren die Eigentümer eines Berliner Grundstücks. Kurz darauf verunglückt die Familie seines neuen Freundes Markus unter mysteriösen Umständen tödlich. A.S. befindet sich mitten in den Machtkämpfen rivalisierender Immobilienhaie. In Google-Kalender eintragen