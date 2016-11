MGM 23:05 bis 23:50 Serien Die Glorreichen Sieben Duell aus Liebe USA 1997 Stereo Merken Der reiche mexikanische Landbesitzer Don Paulo kommt in die Stadt, um Ines zurückzuholen, die er bestrafen will, weil sie, wie er behauptet, seine Familie "entehrt" habe. Buck rettet sie, und für den nächsten Tag wird ein Duell zwischen den beiden Männern angesetzt. Allerdings gerät Buck in größte Schwierigkeiten, als er erfährt, dass die gewählten Waffen nicht Pistolen, sondern Säbel sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J. D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Gregg Champion Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Rob Wright Musik: Dave Metzger, John Van Tongeren Altersempfehlung: ab 12