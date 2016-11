MGM 20:15 bis 23:05 Western Alamo - 13 Tage bis zum Sieg USA 1987 20 40 60 80 100 Merken Texas, 1836: Amerikanische Truppen erheben sich gegen die mexikanische Übermacht. Die Mexikaner wollen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Texaner im Keim ersticken. Jim Bowie (James Arness) und William Travis (Alec Baldwin) befestigen das Fort Alamo. Ihr Ziel ist es, den mexikanischen General Santa Anna und seine 700 Mann aufzuhalten. - Fürs Fernsehen entstandene Verfilmung des Romans "13 Days to Glory" von J. Lon Tinkle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Arness (Jim Bowie) Brian Keith (Davy Crockett) Alec Baldwin (Col. William Travis) Raul Julia (Santa Anna) David Ogden Stiers (Col. Black) Jim Metzler (Maj. James Bonham) Lorne Greene (Gen. Sam Houston) Originaltitel: The Alamo: 13 Days to Glory Regie: Burt Kennedy Drehbuch: Clyde Ware, Norman Morrill Kamera: John Elsenbach Musik: Peter Bernstein Altersempfehlung: ab 12