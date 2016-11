MGM 19:25 bis 20:15 Serien Die Glorreichen Sieben Der Rächer USA 1998 Stereo Merken Vin wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als ein zwielichtiger Marshal ihn wegen eines Mordes festnimmt, den er nicht begangen hat. Schon vor Jahren wurde er fälschlicherweise dieses Mordes angeklagt. Vin bittet seine Freunde um Hilfe - sie sollen den wirklichen Mörder finden, um Vins Ehre endlich wiederherzustellen. Buck muss sich mit ganz anderen Problemen herumschlagen: Eine Ex-Geliebte von ihm behauptet, er sei der Vater ihres Sohnes. - Teil 12 der TV-Serie, die auf dem gleichnamigen Westernklassiker von John Sturges basiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J.D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Gregg Champion Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Steve Hattman Musik: Dave Metzger Altersempfehlung: ab 12