MGM 09:30 bis 11:25 Actionfilm Elite Squad - Im Sumpf der Korruption BRA 2010 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Polizist Capitão Nascimento (Wagner Moura) wird zur Überwachungsabteilung des Geheimdienstes strafbefördert. Dort bekommt er es mit einem Gegner aus den eigenen Reihen zu tun: So versuchen korrupte Polizisten die Machtverhältnisse der unterschiedlichen kriminellen Gruppierungen für ihre eigenen Zwecke zu nutzen und bestimmen mittlerweile den Drogenhandel in Rios Favelas. Als dann plötzlich Nascimentos Kollege Matias von Uniformierten erschossen wird, will er den Korruptionssumpf austrocknen. - Messerscharfer, halb-dokumentarischer Polit-Thriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wagner Moura (Nascimento) Irandhir Santos (Diogo Fraga) André Ramiro (André Matias) Milhem Cortaz (Fábio) Maria Ribeiro (Rosane) Seu Jorge (Beirada) Sandro Rocha (Major Rocha) Originaltitel: Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora É Outro Regie: José Padilha Drehbuch: José Padilha, Bráulio Mantovani, Rodrigo Pimentel Kamera: Lula Carvalho Musik: Pedro Bromfman Altersempfehlung: ab 16