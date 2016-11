MGM 07:25 bis 09:30 Drama Auf den ersten Blick USA 1999 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die erfolgreiche New Yorker Architektin Amy (Mira Sorvino) verliebt sich in den blinden Masseur Virgil (Val Kilmer). Sie überredet ihn zu einer Operation, die ihm die Sehkraft wieder gibt. Doch als Virgil erneut erblindet, droht die Beziehung zu zerbrechen. - Gefühlvolles Drama mit großartigen Darstellern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Val Kilmer (Virgil Adamson) Mira Sorvino (Amy Benic) Kelly McGillis (Jennie Adamson) Steven Weber (Duncan Allanbrook) Bruce Davison (Dr. Charles Aaron) Nathan Lane (Phil Webster) Ken Howard (Virgils Vater) Originaltitel: At First Sight Regie: Irwin Winkler Drehbuch: Steve Levitt, Oliver Sacks Kamera: John Seale Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 6

