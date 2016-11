Sky Emotion 13:45 bis 15:25 Filme Die Sprache des Herzens - Das Leben der Marie Heurtin F 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die blind und taub geborene Marie Heurtin (Ariana Rivoire) wird Ende des 19. Jahrhunderts als Zehnjährige von ihrem Vater in ein Kloster gebracht. Dort kümmert sich die junge Nonne Marguerite (Isabelle Carré) um das traumatisierte Kind. Nach und nach fasst Marie Vertrauen zu ihr und lernt die Gebärdensprache sowie die Blindenschrift. - Beeindruckendes Drama über eine Gefangene in ihrem eigenen Körper, die lernt, mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabelle Carré (Schwester Marguerite) Ariana Rivoire (Marie Heurtin) Brigitte Catillon (Mutter Oberin) Noémie Churlet (Schwester Raphaëlle) Gilles Treton (Monsieur Heurtin) Laure Duthilleul (Madame Heurtin) Martine Gautier (Schwester Véronique) Originaltitel: Marie Heurtin Regie: Jean-Pierre Améris Drehbuch: Jean-Pierre Améris, Philippe Blasband Kamera: Virginie Saint-Martin Musik: Sonia Wieder-Atherton Altersempfehlung: ab 6