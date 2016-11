Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Mercedes Vega de Granada USA 1969 Merken Manolito trifft seine alte Jugendfreundin Mercedes wieder. Die beiden kommen einander näher. Doch gerade, als sie an Heirat denken, werden sie von Comancheros überfallen. Mercedes wird von den Banditen verschleppt. Die Männer von High Chaparral müssen helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson (Big John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Henry Darrow (Manolito) Linda Cristal (Victoria) Donna Baccala (Mercedes Vega de Granada) Frank Silvera (Don Sebastian Montoya) Originaltitel: The High Chaparral Regie: William Wiard Drehbuch: Jon Bennett Reed Kamera: Harkness Smith Musik: David Rose, Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12