Spiegel Geschichte 04:05 bis 04:50 Dokumentation Mythos Vampire - Auf der Spur der lebenden Toten GB 2015 Stereo 16:9 Merken Der Vampirkult boomt. Spielfilme und Romane über die untoten Blutsauger finden ein riesiges Publikum. Seit Bram Stoker in seinem Roman die Geschichte des Graf Dracul beschrieb, werden die Ursprünge des Kults in Osteuropa verortet. Neue Erkenntnisse weisen jedoch darauf hin, dass es in Großbritannien schon lange vor dem Erscheinen des Romans im 19. Jahrhundert einen ganz realen Vampirkult gab. Der Glaube, dass Tote ihre Gräber wieder verlassen und den Lebenden nachstellen konnten, war weit verbreitet. Historiker und Archäologen suchen jetzt die Spuren des blutigen Wahns. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vampire Legends Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 435 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 220 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 165 Min. Vier im roten Kreis

Krimi

Das Erste 02:10 bis 04:25

Seit 125 Min.