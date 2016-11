Sky Nostalgie 03:10 bis 04:45 Drama Das ewige Spiel D 1951 SW 20 40 60 80 100 Merken Marie (Cornell Borchers) ist die vernachlässigte Frau eines Industriellen. Sie fühlt sich zu einem jungen Architekten hingezogen, will ihren Mann aber nicht betrügen. Verzweifelt läuft sie einer alten Frau in die Arme. Diese zeigt ihr drei mögliche Varianten ihres Schicksals. - Gut besetztes Schicksalsdrama. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Willy Birgel (Ulrich) Cornell Borchers (Marie) Will Quadflieg (Werner) Margarete Haagen (Gräfin) Originaltitel: Das ewige Spiel Regie: Franti?ek ?áp Drehbuch: Franti?ek ?áp, Johannes Kai Kamera: Georg Krause Musik: Bert Grund Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 433 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 218 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 163 Min. Vier im roten Kreis

Krimi

Das Erste 02:10 bis 04:25

Seit 123 Min.