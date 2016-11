Sky Nostalgie 15:50 bis 17:25 Actionfilm Renegade I 1987 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der eigenbrötlerischer Cowboy Luke Mantee (Terence Hill) hält sich mit kleinen Trickbetrügereien über Wasser und genießt das Leben. Sein einziger Begleiter: Pferd Joe Brown. Als ihn ein inhaftierter Freund bittet, sich um dessen Sohn Matt zu kümmern, nimmt Luke sich nur widerwillig des 14-jährigen Halbstarken an. Die beiden raufen sich zusammen und landen in Arizona. Dort bekommen sie es mit dem Konzernboss Lawson (Robert Vaughn) zu tun. - Actionreicher, humorvoller Western mit tollen Stunts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Luke "Renegade" Mantee) Ross Hill (Matt) Robert Vaughn (Henry Lawson) Beatrice Palme (Thallulha) Norman Bowler (Moose) Donald Hodson (Ely) Lisa Ann Rubin (Melody) Originaltitel: Renegade Regie: Enzo Barboni Drehbuch: Marco Tullio Barboni Kamera: Alfio Contini Musik: Mauro Paoluzzi Altersempfehlung: ab 12