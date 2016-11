Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Das Mädchen Cal und Little Joe USA 1963 Merken Auf der Flucht vor Indianern trifft Little Joe die burschikose Cal. Deren Begleiter wird bei einem Überfall schwer verletzt. Der Sterbende bittet Little Joe, sich um Cal zu kümmern. Die ist von dieser Idee allerdings wenig begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Stefanie Powers (Cal) Russ Bender (Walt) Fifi D'Orsay (Babette) Originaltitel: Bonanza Regie: Charles R. Rondeau Drehbuch: David Dortort, Warren Douglas Kamera: William P. Whitley, Haskell Boggs Musik: David Rose