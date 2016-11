Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfL Bochum - 1. FC Heidenheim, 11. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Eine kleine Herbst-Depression macht sich im Bochumer Lager breit. Nach dem 0:3 in Kaiserslautern steckt der VfL im Tabellenmittelfeld fest und muss in den Rückspiegel schauen, da die Abstiegszone bedrohlich näher rückt. "Eine völlig verdiente Niederlage", kommentierte Kapitän Felix Bastians die Schlappe im Pfälzischen Dauerregen, "wir dürfen uns jetzt nicht gegenseitig zerfleischen, denn am Sonntag wartet mit Heidenheim eine sehr schwierige Aufgabe." Eine Herkulesaufgabe! Die beste Defensive der Liga - fünf Gegentore - spielte zuletzt 0:0 gegen Dresden und beißt sich mit 19 Punkten unter den Top Five fest. Überragend beim FCH war wieder einmal Keeper Kevin Müller, der das sechste In Google-Kalender eintragen Bildergalerie