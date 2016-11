Sky Bundesliga 21:00 bis 23:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FC Köln - Hamburger SV, 9. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Als Markus Gisdol als neuer Trainer des Hamburger SV vorgestellt wurde, schwärmte der Schwabe hemmungslos von Stadt und Verein. Nach dem 0:3 gegen Frankfurt stellt sich die Frage, ob Gisdol auch wusste, welches Team er dazu übernehmen musste oder ob die Schönheit der Hansestadt und die ruhmreiche Geschichte des HSV ihm den Blick auf den dazugehörigen Kader vernebelt hatten. Der 47-Jährige war jedenfalls sichtlich schockiert über die Darbietung seiner Truppe. Das Hamburger Abendblatt sah gegen die Eintracht den "schlechtesten HSV aller Zeiten" und das will was heißen angesichts der noch frischen Erinnerung an die Relegation 2014 und 2015. Moderation: Thomas Wagner, Kommentar: Marcus Lindemann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Wagner