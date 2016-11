Sky Bundesliga 11:30 bis 13:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf, 11. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Zum zweiten Mal in der Saison steht Union auf Platz zwei. Dank eines Doppelpacks von Mittelfeldspieler Damir Kreilach triumphierten die Berliner 3:1 in Aue und tummeln sich mit satten 20 Punkten in den Penthouse-Gefilden der Tabelle. "In der ersten Hälfte haben wir viele einfache Fehler gemacht und nicht gut gespielt", kommentierte der 27-jährige Kroate, "aber dann haben wir Moral gezeigt und das Spiel nach dem 0:1 noch gedreht." Das bisher beste Spiel der Saison zeigte Düsseldorf beim 4:0-Kantersieg gegen Bielefeld. Matchwinner für die Fortuna war Außenstürmer Ihlas Bebou. Der 22-jährige Deutsch-Togoer bereitete drei Treffer vor und glänzte immer wieder mit rasanten Dribblings. Komm In Google-Kalender eintragen Bildergalerie