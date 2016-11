AXN 04:05 bis 05:05 Krimiserie Dexter Argentinien USA 2012 16:9 Merken Dexter versucht um jeden Preis, sein Verhältnis zu Hannah vor Debra zu verbergen. Doch ein Überraschungsbesuch von Astor, Cody und Harrison machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Frisch aus dem Gefängnis entlassen macht sich Isaak wieder auf die Suche nach Dexter, während Quinn weiterhin die Machtkämpfe mit den Koshkas austrägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Desmond Harrington (Joey Quinn) Originaltitel: Dexter Regie: Romeo Tirone Drehbuch: Jeff Lindsay, Arika Lisanne Mittman, James Manos Jr. Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18

