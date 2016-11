AXN 23:25 bis 00:25 Krimiserie Dexter Chemie USA 2012 16:9 Merken Dexter und Hannah kommen sich näher. Als Sal Price herausfindet, dass die beiden eine Affäre haben, will er um jeden Preis ein Exklusivinterview. Sal hilft Debra neue Beweise über Hannah aufzudecken, während Quinn fragwürdige Entscheidungen trifft, um seine Freundin Nadia zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) David Zayas (Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Desmond Harrington (Joey Quinn) Originaltitel: Dexter Regie: Holly Dale Drehbuch: Jeff Lindsay, Manny Coto, Karen Campbell, James Manos Jr. Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18

