AXN 07:40 bis 08:30 Krimiserie 19-2 Mädchen CDN 2015 16:9 Merken Nicks Verdacht, dass Gendron Sandrine missbraucht hat, bestätigt sich nicht. Da Audrey beurlaubt ist, bekommt J.M. einen neuen Kollegen zugewiesen. Er fleht Houle an, ihn solo fahren zu lassen. Der Sergeant gibt nach. In einem Fußgängertunnel trifft J.M. auf die gesuchte Stephanie Cedar, kann die resolute Frau aber nicht festnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Holmes (Nick Barron) Jared Keeso (Ben Chartier) Dan Petronijevic (J.M. Brouillard) Benz Antoine (Tyler Joseph) Mylène Dinh-Robic (Beatrice Hamelin) Conrad Pla (Sergeant Julien Houle) Bruce Ramsay (Commander Gendron) Originaltitel: 19-2 Regie: Louis Choquette Drehbuch: Jesse McKeown Musik: Nicolas Maranda Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 394 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 154 Min.