Disney XD 18:05 bis 18:25 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Die Piraten von Kinkow USA 2011 Stereo Dolby 16:9 HDTV Mikaylas ehemaliger fester Freund, der Seeräuber Lucas, kehrt auf die Insel zurück. Er sieht genauso aus wie Boomer. Deswegen überredet Brady seinen Bruder, sich als Lucas zu verkleiden, um mit Mikayla Schluss zu machen. Doch als Mikayla stattdessen Lucas alias Boomer verlässt, entführt der echte Lucas die Könige. Boomer und Mikayla gelingt es jedoch, sich auf dem Piratenschiff den Weg freizukämpfen und wohlbehalten ins Schloss zurückzukehren. Schauspieler: Mitchel Musso (Brady) Larramie Doc Shaw (Boomer) Geno Segers (Mason) Kelsey Chow (Mikayla) Ryan Ochoa (Lanny) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Pair of Kings Drehbuch: Dan Cross, David Hoge Altersempfehlung: ab 6