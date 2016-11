Disney XD 13:40 bis 14:05 Jugendserie Crash & Bernstein Folge: 7 Crash und Pesto USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Wyatt sorgt dafür, dass Pesto und Crash etwas Zeit miteinander verbringen - in der Hoffnung, dass sie anfangen, miteinander klarzukommen. Der Plan geht nach hinten los, weil die beiden so gute Freunde werden, dass sie plötzlich anfangen, ohne Wyatt Spaß zu haben. Als Cleo und Crash um die Fernbedienung kämpfen, machen sie die Couch kaputt. Um nicht bestraft zu werden, versuchen sie alles, damit Mel nicht die kaputte Couch entdeckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cole Jensen (Wyatt) Tim Lagasse (Crash) Landry Bender (Cleo) Aaron R Landon (Pesto) Mary Birdsong (Mel) Paul McGinnis (Puppeteer 2) Originaltitel: Crash & Bernstein Regie: Bruce Leddy Drehbuch: Eric Friedman Kamera: Gary W. Scott Musik: Jamie Dunlap