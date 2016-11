National Geographic 05:45 bis 06:30 Dokumentation Jesus und die Entstehung des Christentums Messias GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Um den unglaublichen Aufstieg des Christentums im Römischen Reich zu erklären, geht Dr. Michael Scott zurück bis zur Geburtsstunde des Christentums. Die Römer richteten den jüdischen Heilsbringer Jesus von Nazareth auf eine Weise hin, wie sie demütigender nicht hätte sein können. In einer Welt, in der sich die Menschen auch durch die Art ihres Sterbens definierten, ging man davon aus, dass dieser Tod Jesu Leben und Wirken posthum zum Irrtum erklären würde und die Menschen sich von ihm abwendeten. Doch gerade die Kreuzigung bestimmte bald die noch junge Religion, und Jesus selbst wurde zum lange erwarteten Messias erklärt. Dr. Michael Scott deckt auf, wie die Christen ihre neue Botschaft verbreiteten und die Bewegung auch mit Hilfe von den Römern gelernten Kompetenzen und Fähigkeiten wachsen konnte. Die frühen Christen entfernten sich immer mehr von ihren jüdischen Wurzeln und gingen immer mehr in die Öffentlichkeit, wurden dadurch aber auch für die römischen Behörden immer angreifbarer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jesus: Rise To Power