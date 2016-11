National Geographic People 00:00 bis 00:20 Dokumentation Secret Lives of Americans USA 2015 2016-11-02 04:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 28-jährige Alyssa hatte schon immer ein Faible fürs Tanzen. Kein Wunder also, dass sie als Trainerin der örtlichen Highschool-Garde prädestiniert ist und für die Mädchen des Trupps eine Vorbildfunktion hat. Sie alle kennen Alyssa als fröhliche Person, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Doch in ihrem Inneren sieht es anders aus, denn Alyssa muss sich um ihre kranke Mutter und den Haushalt kümmern. Freunde kommen da oft zu kurz. Das Schlimmste aber ist, dass das Geld hinten und vorne nicht reicht - selbst Lebensmittel sind nicht drin. Alyssa bleibt nur der Gang zur städtischen Tafel... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Secret Lives of Americans

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 190 Min. Hannas Reise

Komödie

3sat 22:45 bis 00:15

Seit 85 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:00 bis 00:15

Seit 70 Min. Tigerland

Filme

kabel eins 23:15 bis 01:05

Seit 55 Min.