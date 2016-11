National Geographic People 22:30 bis 23:15 Dokumentation Die Tauch-Detektive Der U-Boot-Friedhof CDN 2009 2016-11-02 03:50 Stereo 16:9 Merken Im Sommer 1944 wurde die trügerische Ruhe in der philippinischen Balabac-Meerenge zwei US-Unterseebooten zum Verhängnis: 150 Seeleute starben, als die USS Flier und die USS Robalo vermutlich auf Minen aufliefen und versanken. Über die genauen Umstände ihres Verschwindens herrscht bis heute Unklarheit. Die Tauch-Detektive wollen das ändern: In einem von der Küstenwache eskortierten Schiff wagen sie sich in die von Piraten heimgesuchten philippinischen Gewässer. Es gibt nur wenige Hinweise auf den Verbleib der U-Boote, die sich aus der schriftlichen Nachricht eines Überlebenden und aus den Enthüllungen eines mittlerweile verstorbenen Navy-Soldaten ergeben. Doch für Mike und Warren Fletcher reichen die verstreuten Informationen aus, um die wahrscheinliche Lage der Wracks zu ermitteln. Auf ihren riskanten Tauchgängen in der haiverseuchten Balabac-Meerenge machen die beiden eine sensationelle Entdeckung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dive Detectives