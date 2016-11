National Geographic People 11:50 bis 12:10 Reportage Abenteuer Kochen England USA 2009 2016-11-03 11:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Gastro-Kritikerin Ruth Reichl ist heute in England unterwegs, wo sie Schauspielerin Dianne Wiest trifft. Zusammen lernen sie von Meisterbäcker Richard Bertinet, wie man feines Gebäck und Brot selber backt. Dabei erhalten sie Einblicke in uralte Traditionen im Molkerei- und Mühlenwesen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gourmet?s Adventures With Ruth

