Kinowelt 23:20 bis 01:15 Horrorfilm Scream 3 USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit sie Windsor College vor dreieinhalb Jahren verlassen hat, wohnt Sidney Prescott nun zurückgezogen im Norden Kaliforniens. In ihrem Zufluchtsort will sie nur noch vergessen. Doch während der Dreharbeiten zu dem Film "Stab 3", der auf den grauenhaften Geschehnissen in der Kleinstadt Woodsboro basiert, schlägt der Serienkiller erneut zu. Schnell stellt sich heraus, dass die Darsteller in derselben Reihenfolge ermordet werden, wie es im Drehbuch zu "Stab 3" geschrieben steht. Für Sidney, der einzigen Überlebenden zweier vorangegangener Mordserien, scheint der Albtraum nie zu enden: Der maskierte Killer hinterlässt Fotos ihrer toten Mutter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Arquette (Dwight "Dewey" Riley) Neve Campbell (Sidney Prescott) Courteney Cox Arquette (Gale Weathers) Patrick Dempsey (Detective Mark Kincaid) Scott Foley (Roman Bridger) Lance Henriksen (John Milton) Emily Mortimer (Angelina Tyler) Originaltitel: Scream 3 Regie: Wes Craven Drehbuch: Ehren Kruger Kamera: Peter Deming Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16