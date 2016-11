Kinowelt 21:50 bis 23:20 Filme Das Frühstück im Grünen F 1959 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der renommierte Biologe Professor Alexis ist ein engagierter Befürworter der künstlichen Befruchtung. Um seine Verlobung mit Gräfin Marie-Charlotte zu feiern, lädt er seine Gäste zu einem "Frühstück im Grünen", einem Picknick in der Provence, ein. Genau dort lebt eine einfache provenzalische Bauernfamilie: Nina, deren Tochter Titine mit ihrem Mann, und Nénette, die Jüngste. Nénette hält nichts von den Männern und der Ehe, möchte aber trotzdem gern Kinder haben. Sie hofft, dass Professor Alexis ihr aus diesem Dilemma heraushelfen kann, und tritt als "Mädchen für alles" in seine Dienste. Sie hat allerdings nicht damit gerechnet, dass der Professor den Reizen ihrer jugendlichen Schönheit und Natürlichkeit verfallen könnte. Diese philosophische Satire gehört zu Renoirs letzten Werken, bevor der Filmemacher in den Ruhestand trat, und lehnt sich an gleich zwei seiner größten Erfolge an, nämlich an "Landpartie" (1936) und "Die Spielregel" (1939). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Meurisse (Etienne) Catherine Rouvel (Nenette) Fernand Sardou (Nino) Jean-Pierre Granval (Ritou) Micheline Gary (Madeleine) Jean Claudio (Rousseau) Hélène Duc (Isabelle) Originaltitel: Le déjeuner sur l'herbe Regie: Jean Renoir Drehbuch: Jean Renoir Kamera: Georges Leclerc Musik: Joseph Kosma