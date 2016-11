Kinowelt 18:25 bis 20:15 Horrorfilm Der Affe im Menschen USA 1988 16:9 20 40 60 80 100 Merken Allan war alles, was junge Männer sein wollen: sportlich, erfolgreich und mit einer tollen Frau liiert. Doch nachdem ihn beim Joggen ein LKW angefahren hat, sitzt er nun vom Hals abwärts gelähmt im Rollstuhl. Seine Freundin verlässt ihn und sein Vater stellt ihm eine herrische Krankenschwester als Hilfe zur Seite. Doch damit ist jetzt Schluss, denn Allan schafft sich auf Anraten seines Freundes Geoffrey, einem Wissenschaftler, ein im Labor gezüchtetes, überaus intelligentes und trainiertes Äffchen an, das ihm im Alltag behilflich sein soll. Dass Ella vorher von Geoffrey mit menschlichen Gehirnzellen behandelt wurde, um ihre Intelligenz zu steigern, weiß Allan dabei jedoch nicht. Bald schon sind Allan und Ella untrennbar und Allan merkt, dass der Affe in der Lage ist, seine Gedanken zu lesen, eine telepathische Verbindung zu ihm aufzubauen. Durch sie kann er das Haus verlassen, durch ihren Körper die Welt spüren, kann durch ihre Augen sehen. Doch dann beginnt Ella seine aggressiven Fantasien in die Tat umzusetzen: sie bringt seine Mutter, seine Ex-Freundin und deren Liebhaber, sowie Geoffrey um. Als sie sich dann auch gegen Allan wendet, muss er reagieren und das menschen-geschaffene Monster vernichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Allan Mann) John Pankow (Geoffrey Fisher) Kate McNeil (Melanie Parker) Joyce van Patten (Dorothy Mann) Christine Forrest (Maryanne Hodges) Stephen Root (Dean Burbage) Stanley Tucci (Dr. John Wiseman) Originaltitel: Monkey Shines Regie: George A. Romero Drehbuch: George A. Romero Kamera: James A. Contner Musik: David Shire Altersempfehlung: ab 16