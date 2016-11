Kinowelt 15:00 bis 16:55 Drama Die rote Wüste I, F 1964 16:9 20 40 60 80 100 Merken Goldener Löwe, Venedig FIPRESCI Preis, Venedig Feuerspeiende Kamine, die graue Tristesse der Industrie, streikende Arbeiter im Regen vor einer Fabrik: So beginnt Michelangelo Antonionis allererster Farb-Film. Die Ehefrau eines Ingenieurs leidet nach einem Autounfall an neurotischen Angstzuständen. Sie entfremdet sich von ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn, die Industriewelt um sie herum vermittelt ihr nur das Gefühl von Bedrohung. Schließlich lässt sie sich auf eine Affäre mit einem Kollegen ihres Mannes ein, doch auch diese Beziehung bietet ihr keine Zuflucht vor ihren Ängsten. Spielfilm von Michelangelo Antonioni mit Monica Vitti und Richard Harris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monica Vitti (Giuliana) Richard Harris (Corrado) Carlo Chionetti (Ugo) Rita Renoir (Emilia) Xenia Valderi (Linda) Aldo Grotti (Max) Lili Rheims (Ehefrau des Teleskope-Operators) Originaltitel: Il deserto rosso Regie: Michelangelo Antonioni Drehbuch: Michelangelo Antonioni, Tonino Guerra Kamera: Carlo di Palma Musik: Giovanni Fusco, Vittorio Gelmetti