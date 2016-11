Kinowelt 13:20 bis 15:00 Komödie Jahreszeiten einer Ehe USA 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken Professor Adam (Anthony Hopkins) betrügt Ehefrau Karen (Shirley MacLaine) mit einer Studentin (Bo Derek). Die Gattin rächt sich durch eine Affäre mit dem jungen Pete (Michael Brandon). Dann fahren die beiden Ehebrecher gemeinsam mit ihren Lovern in den Skiurlaub. Mit desaströsen Folgen. - Humor und Melancholie treffen sich beim Kampf der Geschlechter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shirley MacLaine (Karen Evans) Anthony Hopkins (Adam Evans) Bo Derek (Lindsey Rutledge) Michael Brandon (Pete Lachapelle) Mary Beth Hurt (Kasey Evans) Edward Winter (Steven Rutledge) Paul Regina (Paul DiLisi) Originaltitel: A Change of Seasons Regie: Richard Lang Drehbuch: Erich Segal, Ronni Kern, Fred Segal Kamera: Philip Lathrop Musik: Henry Mancini