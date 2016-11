History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Rygaard reicht's USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nachdem Craig bei einem Unfall beinahe sein Bein verloren hätte, trifft Gabe eine Entscheidung, um die Produktion zu retten und seine Spitzencrew zurückzubekommen. In Alaska muss die Papac-Crew ganz schön was einstecken und ein falscher Schritt könnte die Saison für einen der Arbeiter beenden. Die Zitterkopf-Crew will in Wyoming unbedingt die Arbeit beenden, bevor das kalte Wetter einsetzt. Ethan unternimmt einen Alleingang und wird unvorsichtig, während die Dreadknots und Chapman weiterhin um jeden Penny der 5.000-Dollar-Holzbestellung in Florida kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12