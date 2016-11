History 19:45 bis 20:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Altherrensport USA 2014 Stereo 16:9 Merken Jemand bietet den Harrisons eine frühe Ausgabe der Kurzgeschichte "Rip Van Winkle" an. Die schönen Illustrationen könnten das Buch zu einem lohnenden Geschäft machen. Dann sehen sich Corey und Chum eine Kerze in Form des Kopfes des ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon an. Außerdem wollen die Jungs erreichen, dass Richard etwas aktiver wird, und gehen mit ihm zum Shuffleboard spielen. Es wird sich zeigen, ob Richard sich an die Regeln halten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12