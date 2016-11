History 18:05 bis 18:55 Dokusoap Museum Men Der Mark 1 USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das "Creative Arts"-Team baut für den Discovery Park of America, eines der Hauptmuseen im Süden der USA, einen Panzer vom Typ Mark 1. Er revolutionierte seinerzeit die Waffentechnik und trug entscheidend zur Wende im Ersten Weltkrieg bei. Da es bislang in den USA keine Nachbauten gibt und das Team von "Creative Arts" als erstes einen solchen Panzer für ein Museum anfertigt, muss es auf Fotografien und Illustrationen zurückgreifen. Außerdem baut die Crew eine historische Telefonzelle nach, die in einem Hotel in Florida dessen hochgeschätzten Besitz beherbergt: ein echtes Telefon aus den 30er-Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Museum Men Altersempfehlung: ab 12