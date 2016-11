Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Kreis USA 1993 Stereo 16:9 Merken Minister Jaro macht Volksheld Li Nalas zum neuen bajoranischen Verbindungsoffizier auf Deep Space Nine. Kira, die nun ihren Posten los ist, nimmt Vedek Bareils Einladung in sein Kloster auf Bajor an. Doch sie bleibt nicht lange untätig: Als sie versucht, die Ziele der rätselhaften Untergrundbewegung namens "Der Kreis" aufzudecken, wird sie entführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Corey Allen Drehbuch: Peter Allan Fields Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6