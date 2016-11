Syfy 13:20 bis 14:15 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 43 Der Wolf im Schafspelz USA 1967 Stereo 16:9 Merken Kirk, McCoy und Scott verbringen einen kurzen Sonderurlaub auf dem Planeten Argelius. Scott verliebt sich in die schöne Bauchtänzerin Kara. Diese wird jedoch kurz darauf ermordet. Über sie gebeugt findet man Scott. Er hält noch das blutige Messer in der Hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Walter Koenig (Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Joseph Pevney Drehbuch: Robert Bloch, John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12