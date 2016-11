13th Street 23:40 bis 00:30 Krimiserie Law & Order Paris Der verlorene Sohn F 2008 Stereo 16:9 Merken Architekturstudent Sebastian Bonnet steht mit seinem Entwurf eines Hochhauses in der Endauswahl der Ausschreibung eines großen Bauprojektes. Als der Auftrag vergeben wird, ist Sebastian bereits tot - mit einem Schraubenzieher erstochen. Revel (Vincent Perez) vermutet den Täter unter den konkurrierenden Architekten. Dann stellt sich allerdings heraus, dass es sich bei Sebastian Bonnet um den unehelichen Sohn des Stararchitekten Corbin handelt. Hat Corbins Geliebte Hélène in Sebastian einen gefährlichen Mitanwärter auf sein Erbe gesehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Mélanie Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Yann Babilée (Xavier Michel Corbin) Marc Lamigeon (Sébastien Bonnet) Magaly Godenaire (Hélène Lebrun) Julie Delaurenti (Anna) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Dominique Tabuteau Drehbuch: Rene Balcer, Stéphanie Sengupta Kamera: Philippe Lenouvel Musik: Sophia Morizet

