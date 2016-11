13th Street 17:50 bis 18:35 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Giftmüll USA 2006 Stereo 16:9 Merken Auf einem Spielplatz sackt plötzlich der Boden weg und reißt mehrere Kinder und die Erzieherin in die Tiefe. Die Ermittlungen führen Charlie und die anderen zur Firma Desert Shale, die gegen Bezahlung Giftmüll annimmt, um ihn anschließend zu recyceln. Doch die Firmenvorsitzenden spielen ein falsches Spiel und vergraben den unverarbeiteten Müll fässerweise unter ihren Baustellen. Als eine Zeugin aus dem Weg geräumt wird, müssen die Verantwortlichen in eine Falle gelockt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Julie Hébert Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12