13th Street 09:40 bis 10:25 Krimiserie Criminal Minds Code Pfeffer USA 2015 Stereo 16:9 Der Schock sitzt tief, als Kates (Jennifer Love Hewitt) Nichte Meg (Hailey Sole) zusammen mit ihrer besten Freundin Markayla (Taylor Mosby) gekidnappt wird. Das BAU-Team ermittelt unter großem Druck und findet heraus, dass ein Mann dahintersteckt, der sich im Internet als Jugendlicher ausgibt. Auf diese Weise stellt er Kontakte zu jungen Mädchen her, die er dann an Kunden mit "besonderen Vorlieben" verkauft. Markayla kann sich befreien und gibt Kate und ihren Kollegen wertvolle Hinweise, wo Meg zu finden sein könnte. Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Jim Clemente, Janine Sherman Barrois Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16