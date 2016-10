France 3 20:55 bis 21:50 Sonstiges Bruno Le Maire, l'étoffe du héros ? F 2016 Stereo 16:9 Merken Bruno Le Maire est l'inattendu de la primaire à droite. Georges-Marc Benamou et Gabriel Le Bomin ont suivi pendant plusieurs mois celui qui s'est imposé comme le troisième homme, derrière Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Ils l'ont suivi sur le terrain, lors de ses nombreux meetings, dans son quartier général mais également dans sa vie privée. Leur objectif : tenter de savoir qui est ce premier de la classe si convenable qui a osé affronter Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP. Plusieurs proches apportent leurs témoignages, comme sa mère, Vivianne Le Maire, ou des journalistes politiques. In Google-Kalender eintragen