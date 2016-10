France 3 09:00 bis 09:20 Sonstiges Trop cool, Scooby-Doo ! Silence Scooby-Doo USA Stereo 16:9 Merken Scooby Doo et ses amis se rendent à la grotte aux cristaux afin d'observer ses merveilles. Malheureusement, le professeur Lang en interdit l'accès car le moindre son pourrait la détruire. De plus, un monstre rôde dans la caverne et attaque tous ceux qu'il croise. Les amis décident de terminer les recherches du professeur tout en essayant de résoudre le mystère... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Be Cool, Scooby-Doo !

