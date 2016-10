France 3 00:20 bis 01:45 Sonstiges Gabriel au-dessus de la Maison-Blanche USA 1933 Stereo 16:9 Merken Judson Hammond est élu Président des Etats-Unis. Hartley Beekman est son assistant et Pendola Molloy sa secrétaire particulière. Il est évident, dès la première conférence de presse du nouveau Président que Hammond n'a aucune envie de s'occuper des deux problèmes principaux du moment : le chômage et le gangstérisme. Mais alors qu'il se rendait à l'Académie Navale, Hammond qui conduisait lui-même sa voiture, est victime d'un accident. Il sombre dans le coma et les médecins désespèrent de le sauver. C'est alors que Hammond se remet miraculeusement et se révèle soudain un véritable homme d'Etat. Il décide de s'occuper en priorité des chômeurs... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Walter Huston (Le président Judson Hammo) Karen Morley (Pendola Molloy) Franchot Tone (Hartley Beekman) Arthur Byron (Jasper Brooks) Dickie Moore (Jimmy Vetter) C. Henry Gordon (Nick Diamond) David Landau (John Bronson) Originaltitel: Gabriel au-dessus de la Maison Blance Regie: Gregory LaCava Drehbuch: Carey Wilson Musik: William Axt