France 3 20:55 bis 21:40 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Un monde en noir et blanc CDN, GB 2016 Stereo Untertitel 16:9 Le corps sans vie de Frank Parker est retrouvé dans l'église méthodiste que fréquente Rebecca James, l'assistante du docteur Julia Ogden. La victime venait de donner une conférence sur son rôle dans le chemin de fer clandestin menant les esclaves noirs américains vers le Canada. Le nouveau constable semble bien pressé d'incriminer l'un des paroissiens noirs. Il n'hésite pas à l'inculper, alors que l'enquête officielle, menée par Murdoch, n'a pas encore débuté. L'attitude de son collègue éveille les soupçons de Murdoch, qui s'interroge sur le mobile possible du meurtre. Les investigations s'avèrent compliquées... Schauspieler: Yannick Bisson (William Murdoch) Thomas Craig (Thomas Brackenreid) Helene Joy (Julia Ogden) Jonny Harris (George Crabtree) Mouna Traoré (Rebecca James) Leah Doz (Gloria Thomson) Jordan Johnson-Hinds (Nate Desmond) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Leslie Hope Drehbuch: Mary Rogal-Black Musik: Robert Carli