France 3 22:55 bis 23:45 Sonstiges Un village français Arrestations F 2014 Stereo 16:9 Merken Jean, dont le passé de collaborateur le met en danger, se cache toujours chez Rita. Pendant ce temps, les problèmes du quotidien prennent une tournure plus dramatique encore. Ravitaillement, santé, hébergement : la pénurie se ressent dans tous les domaines, et les habitants de Villeneuve sont épuisés, tant physiquement que nerveusement. Edmond et le Comité départemental de Libération, qui avaient pour mission de prendre en charge ces problèmes, sont désavoués par Bériot. Ce dernier choisit de nommer Daniel au poste d'administrateur civil. Mais la réhabilitation de Daniel est de bien courte durée... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Renucci (Daniel Larcher) Thierry Godard (Raymond Schwartz) Nicolas Gob (Jean Marchetti) Audrey Fleurot (Hortense Larcher) Nade Dieu (Marie) François Loriquet (Jules Bériot) Emmanuelle Bach (Jeannine Schwartz) Originaltitel: Un village français Regie: Patrice Martineau Drehbuch: Frédéric Krivine, Marie Roussin Musik: Eric Neveux