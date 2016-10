TV5 20:15 bis 20:30 Sonstiges Géopolitis L'émotion en géopolitique: une affaire d'images? CH Merken Décrypter le monde et la géopolitique, c'est aussi s'attarder sur les images qui rythment l'actualité internationale. Parfois violentes et dures, quelques fois légères ou faussement anodines, ces vidéos sont presque toujours chargées d'émotion. Fous rires, poignées de mains et mariages royaux mais aussi images de guerres, attentats et exécutions, la géopolitique se comprend au travers de ces images qui marquent les esprits. " Geopolitis " vous propose ainsi un choix subjectif de séquences parmi les plus marquantes de ces dernières années. In Google-Kalender eintragen Moderation: Xavier Colin Originaltitel: Géopolitis

