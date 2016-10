SAT.1 Gold 02:40 bis 03:25 Talkshow Zwei bei Kallwass D 2011 Merken Marie ist sauer: Ihr Mann Stefan will unter allen Umständen verhindern, dass ihr achtjähriger Sohn Noah weiterhin nach der Schule zu seinen Großeltern geht. Marie hat keine Ahnung, was mit Stefan los ist und will unbedingt herausfinden, warum er sich so dagegen sträubt, dass Noah Oma und Opa besucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Angelika Kallwass Originaltitel: Zwei bei Kallwass

